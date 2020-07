"Gespräche laufen nicht so gut": Rückkehr von Serdar Dursun zu 96 droht zu platzen

Der Anfang ist gemacht – mit Hendrik Weydandt hat der erste Spieler bei Hannover 96 neu unterschrieben. Und zwar für drei weitere Jahre. Das hat zwar länger gedauert, als der Verein sich das ausgemalt hatte. „Es zählt das Ergebnis“, sagt aber Profichef Martin Kind. Der 76-Jährige war neben Sportchef Gerhard Zuber an den Verhandlungen beteiligt. Nicht zuletzt ging’s dabei (natürlich) ums Geld. "Wir können keine Million an Gehalt mehr zahlen" So saßen sie sich dann am Pokertisch gegenüber: Vater Heinrich Weydandt hatte die besten Karten, konnte auf Erstliga-Angebote für den Sohn verweisen. Kind und Zuber hatten eine Obergrenze festgelegt und damit nur begrenzte Mittel. „Wir wollen das auch durchhalten“, sagt Kind. „Wir können keine Million an Gehalt mehr zahlen. Wir wissen ja nicht mal, wie viel wir einnehmen werden.“ Die neue Gehaltsobergrenze liegt bei 700.000 Euro, eher sogar noch bei 600.000 Euro pro Saison. „Bei Weydandt sind wir im oberen Bereich“, gibt Kind zu, „aber wir bewegen uns im Raster.“

Das Grundgehalt soll bei allen neuen Verträgen deutlich heruntergefahren werden. Das gilt offenbar auch für Weydandt, der nur mit Prämien für Punkte und Einsätze die Obergrenze erreichen und knacken kann – falls 96 zum Siegeszug durch die 2. Bundesliga ansetzen sollte. Das zeigt auch das Leistungsprinzip, das 96 umzusetzen versucht: niedriges Grundgehalt, aber im Erfolgsfall hohe Verdienstmöglichkeiten durch Prämien. Kind verweist auf eine veränderte Realität Nicht jeder Wunschspieler wird da mitmachen wollen. Ein Beispiel für einen Transfer, der an der Gehaltsobergrenze zu scheitern droht, ist der mit Serdar Dursun. Trainer Kenan Kocak will den Stürmer zwar aus Darmstadt verpflichten, doch die aufgerufenen Zahlen passen nicht zu 96. „Die Gespräche laufen nicht so gut“, weiß Kind. „Es gibt Spieler, die hängen noch der Illusion der Vergangenheit an.“ Damit meint der 96-Chef das Vor-Corona-Paradies, als noch Geld und Honig scheinbar unbegrenzt flossen. „Die Realität ist jetzt eine andere“, sagt Kind. „Darmstadt ist da auch nicht so pflegeleicht.“

Top-Torschützen in Bildern: die 50 erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte von Hannover 96 (Stand: Juni 2020) Bilderstrecke: die 50 erfolgreichsten Torjäger von Hannover 96. ©