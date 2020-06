Rückkehr zu den L.E. Volleys: Jannik Kühlborn spielt wieder in Leipzig

Leipzig. Außenangreifer Jannik Kühlborn, der von 2012 bis 2017 schon einmal für die L.E. Volleys aktiv war, wird wieder für Leipzig in der 2. Bundesliga Süd auf Punktejagd gehen. „Ich habe viele gute Gespräche mit den Leuten gehabt, die aktuell für den Verein Verantwortung tragen. Deren Konzept fand ich spannend. Ich glaube, dass sich hier einiges in die richtige Richtung bewegt und deshalb freue mich, den Neustart aktiv mitgestalten zu dürfen“, begründet der 27-Jährige seine Rückkehr aus Freiburg.

Zunächst legt er seinen Fokus auf die Beach-Liga in Düsseldorf, wo er mit Felix Glücklederer am Samstag mit einer hauchdünnen Niederlage und einem Sieg startete. Am Sonntag feierte das Strandathleten-BeachL-Duo einen 2:1-Erfolg gegen Harms/Peemüller, es folgte die zweite Niederlage.