Rückkehr zur Normalität: TSV Hannover Burgdorf will stufenweise raus aus der Kurzarbeit

Wie sieht es mit der Kurzarbeit bei den Recken aus?

„Sie ist und bleibt ein Thema, es hängt ja von der Krise ab“, sagt Korsen. Am Montag beginnen die Profis mit dem Training in der Halle. Je nach Grad der Belastung sollen die Recken wieder aus der Kurzarbeit geführt werden. „Es ist doch klar, dass unser Ziel sein muss, die Spieler so schnell wie möglich in die Normalität zurückzuführen“, betont Korsen, „und stufenweise wieder aus der Kurzarbeit zu führen.“

Wie soll es im DHB-Pokal laufen?

Die Recken sind zunächst im Final-Four-Turnier dabei, das wegen der Corona-Pandemie verlegt worden war. Am 27. und 28. Fe­bru­ar steigt die Endrunde mit Meister THW Kiel, TBV Lemgo Lippe, der TSV und der MT Melsungen. Am 5. und 6. Juni soll der Pokalsieger 2021 beim zweiten Final Four ermittelt werden. „Das ist gut so, dieses Zeichen zu setzen. Das Final Four ist ein Leuchtturm-Event“, sagt Korsen. Hannovers Nationalspieler Fabian Böhm hält die Entscheidung für sehr gut: „Grundsätzlich ist jeder Wettbewerb, in dem es einen Pokal zu gewinnen gibt, eine tolle Sache.“