Rückrundenauftakt des SC DHfK Leipzig nach der EM: "Irgendwann rächt sich der Körper für diesen Wahnsinn"

Leipzig. Eine große Ehre für die beiden Handballer vom SC DHfK, aber eine ebenso gewaltige Belastung für sie und ihre Mannschaft. Denn bereits am Sonntag (16 Uhr) beginnt für die Leipziger Bundesligisten die Rückrunde: Heimspiel gegen den HC Erlangen, der die Grün-Weißen im Dezember mit einer 22:25-Niederlage zurück in die Messestadt schickte.

„Das ist eine Sondersituation für uns. Wir hatten in diesem Jahr fünf EM-Fahrer und mehrere Verletzte“, fasst es Chef-Coach André Haber zusammen. Um die fehlenden Spieler zu kompensieren, wurde die U23 in die Vorbereitung integriert – zusätzlich wurde ein individueller Trainingseinstieg für alle Nationalspieler ausgearbeitet. Weber und Mamic werden voraussichtlich erst am Donnerstag dazustoßen – drei Tage vor dem Duell gegen Erlangen.

„Mental und physisch sind wir bereit“

Für Geschäftsführer Karsten Günther führt an einer Veränderung der zeitlichen Abläufe langfristig kein Weg vorbei. „Es ist doch Wahnsinn, dass alle nach dieser Belastung nur drei Tage frei haben – nach neun Spielen in 18 Tagen, einer Reise durch drei Länder und der Vorbereitung vorher“, so Günther. Dass ein Spieler danach sofort wieder in den Bundesligaalltag einsteigen müsse, verlange ihnen zu viel ab. „Ich hoffe, dass wir ab April nicht alle mit völlig dezimierten Kadern auflaufen müssen, weil irgendwann sich der Körper für diesen Wahnsinn rächt“, führt er weiter aus. Trainer Haber sieht die Probleme vor allem in der kurzen Zeit vor und nach dem Turnier. Mamic sei seit dem 1. Januar für die Nationalmannschaft unterwegs und müsse eine Woche nach dem Finale schon wieder Bundesliga spielen. „Das ist einfach nur albern“, kommentiert der 33-Jährige.

Am Sonntag will der SC DHfK dennoch einen guten Einstieg in die Rückrunde erreichen. „Es ist eine schwere Situation, aber alle sind voll fokussiert. Mental und physisch sind wir bereit“, verrät Kapitän Alen Milosevic. Der Kreisläufer war vor zwei Wochen mit der Schweiz selbst noch bei der EM aktiv, freue sich jetzt aber wieder in Leipzig zu sein.

„Gregor war der Gewinner der Vorbereitung“

Ob die Nationalspieler nach der kurzen Vorbereitung am Sonntag bereits alle wieder auf der Platte stehen werden, bleibt noch offen. Haber dazu: „Wir brauchen alle – alle, die können. Wir wollen variabel und temporeich auftreten.“ Verzichten muss er allerdings weiterhin auf Niclas Pieczkowski, Maximilian Janke und auch auf Franz Semper, der seinen EM-Start wegen einer Herzmuskelentzündung verpasst hatte. „Franz wird wöchentlich überprüft. Er bekommt alle Zeit, die er braucht. Der Heilungsverlauf ist wohl gut, aber vom Kardiologen gibt es noch keine Prognose“, berichtet sein Trainer.

Viel Einsatzzeit könnte Gregor Remke bekommen. Für den 22-jährigen Rückraumspieler hatte Haber lobende Worte. „Gregor war der Gewinner der Vorbereitung. Er hatte viel Einsatzzeit in unseren Testspielen und hat sich augenscheinlich toll entwickelt.“ Beim Heimspiel des SC DHfK am Sonntag (16 Uhr) ist das neue „Grün-Weiss“-Magazin erstmals erhältlich. Das fast 120 Seiten umfassende Heft zum Rückrundenauftakt enthält Spieler-Interviews und umfassende Hintergrundinformationen. Das Magazin soll halbjährlich erscheinen und ist für 2 Euro am Fanshop-Stand erhältlich.