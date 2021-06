Kaderplanung, Trainerteam, Tipps von Zimmermann: So will Ziehl mit Havelse die Liga halten

Um Punkt 14.30 Uhr betritt Rüdiger Ziehl zusammen mit Matthias Limbach den Raum in der Buhmann-Schule im Herzen Hannovers. Und während der Sportliche Leiter versucht, die Technik zum Laufen zu bringen, sitzt der neue Trainer des TSV Havelse zurückgelehnt und mit ausgestreckten Beinen auf seinem Stuhl. Entspannt – und voller Tatendrang.

Ziehl hatte eine Saison lang Zeit, sich auf seine neue Aufgabe bei dem Drittligaaufsteiger vorzubereiten. Bis zum vergangenen Sommer war der gebürtige Zweibrückener elf Jahre in unterschiedlichen Funktionen beim VfL Wolfsburg tätig, zuletzt vier Jahre bei der zweiten Mannschaft der „Wölfe“. Seine beiden neun- und zwölfjährigen Töchter sind in der Autostadt zur Welt gekommen, ihr Lebensmittelpunkt ist Vorsfelde. Und natürlich hatte die Familie bei der Arbeitssuche ein Wörtchen mitzureden. „Seit meinem Abitur bin ich nonstop beim Fußball dabei, hatte das Glück, dass ich nie länger raus war“, sagt Ziehl, „das letzte Jahr war nicht ganz so einfach, aber ich habe die Zeit definitiv zu nutzen gewusst. Auch mit der Familie.“ Andere Anfragen lehnte er ab, beim TSV passte alles. „Die Familie ist zufrieden, ich bin zufrieden, und wir bekommen alles unter einen Hut“, sagt der Mann, der in seiner aktiven Laufbahn für den 1. FC Kaiserslautern, den SV Wehen Wiesbaden und TuS Koblenz kickte.