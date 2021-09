Rüffel für Hertha-Trainer Pal Dardai: Sportchef Fredi Bobic erwartet eine stabile Saison

Fredi Bobic hat die Transferaktionen von Hertha BSC in der zurückliegenden Wechselperiode verteidigt. Der dafür verantwortliche Sport-Geschäftsführer erwartet zudem, dass der punktlose Tabellenletzte der Bundesliga einen Aufwärtstrend zeigt. "Ich kann voller Überzeugung sagen, wir haben das gemacht, was wir machen wollten", sagte Bobic in einer Medienrunde am Donnerstag zu den Sommer-Transfers. Der ehemalige Nationalstürmer geht davon aus, "dass wir eine stabile Saison spielen, das ist möglich".

