Rugby-Brüder Cattaneo und de Brix von Hannover 78 sorgen sich um ihre Familie in Paraguay

„Das ist das Schlimmste. Zwar hat Paraguay früh reagiert und alles heruntergefahren“, so Cattaneo, „aber die Grenzen sind sehr durchlässig. Wir fürchten, das Virus könnte dadurch zu uns kommen.“ Der 34-jährige Handwerker der Firma Klauenberg ergänzt seufzend: „Und unsere Krankenhäuser sind eine Katastrophe.“

Paraguay hat offiziell nur rund 1300 bestätige Coronafälle (Quelle: Johns-Hopkins-Universität), gestorben sind in dem Land ohne Küste bisher nur elf Menschen. Aber im Nachbarstaat Brasilien wütet das Virus unverändert.

Der 27-Jährige sollte Bundesligist Hannover 78 in den Titel-Play-offs verstärken. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Saison aber abgebrochen, und nun hängt de Brix in Hannover fest. Er macht sich große Sorgen, was aus seiner Familie in Südamerika werden wird. „Aber am liebsten würde ich hierbleiben“, sagt der stämmige Stürmer.

"Am liebsten würde ich hierbleiben"

Onkel Cesar aus Paraguay ist zu Besuch, und da lernen die beiden Kinder daheim in Misburg viel Spanisch. Um die Betreuung brauchen sich Rugby-Ass Guillermo Cattaneo Mendoza und seine Frau nicht viele Gedanken zu machen. Cattaneos Halbbruder Cesar de Brix Mendoza unterstützt als Babysitter, auch wenn er eigentlich als sportlicher Helfer eingeflogen worden war.

Gerade weil Paraguay so schnell reagiert hat, ist die Wirtschaft schwer getroffen. Die drei weiteren erwachsenen Brüder Guido, Federico und Luis leben gemeinsam mit Mutter Norma in einer Wohnung in der Hauptstadt Asuncion.

„Du musst in der Krise deinen Weg finden“

Viel Arbeit haben sie wegen Corona nicht. Sie schuften im selbst eingerichteten Kraftraum – bis auf den flinken Guillermo sind die Brüder allesamt bullige Stürmer. Cattaneo formuliert das so: „Du musst in der Krise deinen Weg finden.“

Das Geld ist knapp, die Aussichten sind schlecht, von der Krankenversicherung gibt es nur ein wenig Unterstützung. Sollte Cesar de Brix nach Hause fliegen, wird er in der Logistikbranche wenig zu tun finden. Zuerst muss er ohnehin zwei Wochen in strenge Quarantäne in den Bergen, abgeschottet von der Familie.

Beim Blick in die Zukunft wird mit den Achsel gezuckt

Einstweilen gibt es gar keine Flüge zurück, 78-Trainer Steven Bouajila kümmert sich um die Organisation. Die nächste Verbindung Anfang Juli ist wieder gestrichen worden. „Es ist chaotisch“, sagt der 78-Coach.

Auch wenn alles ganz anders geplant war, fühlt sich Cesar de Brix wohl „in dieser sehr schönen Stadt“. Wie alles weitergehen wird mit Job, Familie und Rugby? Da zuckt er nur die breiten Schultern und lächelt freundlich.