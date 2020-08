Kein Spiel mehr in diesem Jahr: Rugby-Bundesliga verschiebt Saisonstart auf März 2021 

Der Rugby-Sport in Deutschland war gerade dabei, aus dem Corona-Loch zu kriechen. Jetzt hat er sich freiwillig wieder fallen lassen. Anstatt wie ge­plant in einem Monat mit dem Bundesliga-Spielbetrieb zu beginnen, hat sich der Rugby-Bundesliga-Ausschuss (RBA) dafür entschieden, den Neustart auf frühestens März 2021 zu verlegen – getragen von fast der Zweidrittelmehrheit der Erst- und Zweitligaklubs.

Von den Erstligaklubs stimmte 78 ge­gen die Verschiebung – wo­bei es sich nicht um eine offizielle Abstimmung handelte, sondern um ein „Meinungsbild“, das der Liga-Ausschuss als Grundlage für seinen Beschluss nahm. Regionalliga- und Verbandsliga-Spielbetrieb sind davon ausgenommen. Auch Freundschaftsspiele sind möglich. Am Samstagmittag hatte sich Deutschlands Rugby-Gemeinde in Hannover turnusgemäß zum Liga-Ausschuss getroffen. Drei oder vier Wochen früher wäre die Entscheidung möglicherweise anders ausgefallen.

Der Präsident des Deutschen Rugby-Verbandes war am Samstag da­bei. Er war zwar nicht stimmberechtigt, trägt die Entscheidung aber mit: „Es ist einfach vernünftig. Wir sind die Sportart mit dem meisten und intensivsten Körperkontakt.“ Die Debatte um die Verschiebung ins Rollen brachte die Stellungnahme der Schiedsrichtervereinigung. Die hatte vorab erklärt, keine offiziellen Ansetzungen zu tätigen. „Das hat die Vereine sicherlich in ihrer Meinung bestärkt“, sagt Christopher Molzahn, der am Samstag zum neuen RBA-Vorsitzenden gewählt wurde.

Verschiedene Verordnungen bereiten Probleme

Wie Döhren meldete sich auch Germania per Handzeichen für einen Verzicht. „Es gibt einfach Bedenken vor den langen Reisen mit der Mannschaft“, erklärt Spartenleiter Martin Gerlach. In engen Kleinbussen zu Spielen zu fahren, sei „nicht verantwortbar“. Angesichts der sehr verschiedenen Verordnungen der einzelnen Bundesländer sei es zudem ein „absoluter Krampf“, einen geordneten überregionalen Spielbetrieb zu organisieren.

Gerade die Klubs im hohen Norden, beispielsweise aus Hamburg, können nicht einmal in voller Stärke trainieren. Laut Verordnung geht das nur mit maximal zehn Mann. Nach jetzigem Stand dürften in Hamburg also gar keine Ligaspiele stattfinden. In Niedersachsen sind hingegen 50 Personen erlaubt.