Rugby-EM: Phil Szczesny von Hannover 78 mit Pfosten-Pech kurz vor Ende

Bundestrainer Damian McGrath hat Aufbauarbeit leisten müssen. Sein „Wolfpack“, so wird die deutsche Nationalmannschaft im Siebener-Rugby genannt, war enttäuscht. Beim Finale gegen Spanien im ersten von zwei Turnieren um die Europameisterschaft verlor das Team denkbar knapp mit 17:19. „Wir wollen den Titel holen“, hatte Phil Szczesny von Hannover 78 vorher noch gesagt.

Anzeige

Der einzige Hannoveraner im Team hatte unmittelbar vor dem Ende des Spiels den Ausgleich bei einem schwierigen Erhöhungskick auf dem Fuß, doch der Ball ging nur an das Gestänge. „Wir waren gut genug, um sie zu schlagen, und am Ende hatten wir mit dem Pfostenschuss noch Pech“, sagte Trainer McGrath. „Aber alles in allem war es ein sehr gutes Wochenende für uns. Wir haben uns stetig verbessert.“ Er hofft nun, dass seine Schützlinge gestärkt aus dem Finale zurückkommen, um sich beim zweiten Turnier Ende Juni in Moskau noch den EM-Titel sichern zu können.