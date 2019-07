EM-Trio aus Hannover holt Gold: Deutsches Siebener-Team besiegt Spanien

Sie haben die großen Nationen im Rugby geschlagen. Erst England, dann Frankreich und sogar Irland, an dem die Deutschen zuletzt stets gescheitert waren. Das zweite Siebener-EM-Turnier in Lodz gewannen die Deutschen, im Endspiel schlugen sie Spanien mit 28:14 (14:7). Im Gesamtklassement reichte das nach Platz vier im ersten Turnier zu Gold. Phil Szczesny von Hannover 78 sowie Niklas Koch und Henrik Meyer von Germania List durften sich für den bisher größten Erfolg Deutschlands in dieser olympischen Sportart feiern lassen.