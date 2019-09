Ex-Hannoveraner Mark Kuhlmann wird Trainer des deutschen Nationalteams

Das deutsche Rugby steht vor einem Umbruch, und der erste Nationaltrainer ist ein Ex-Hannoveraner. Mark Kuhlmann führt die Schwarzen Adler in die beiden Spiele der Rugby Europe Trophy in Polen am 2. November und in Heidelberg gegen die Niederlande am 23. November. Der 50-Jährige ist zunächst eine Übergangslösung. Er war sechsmal Meister mit dem DRC Hannover und machte 48 Länderspiele. Mit Rekordnationalspieler Alexander Widiker (37 Jahre,Heidelberg,58 Länderspiele) wird Headcoach Kuhlmann gemeinsam verantwortlich sein.