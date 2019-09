Vor Derby mit 78: Rugby-Bundesligist Germania List fühlt sich vom Verband ausgenutzt 

Die Frage stellt sich früh in der Saison: Wer kann Rugby-Nordmeister Hannover 78 überhaupt stoppen? Die Konkurrenz hat bereits geschwächelt, es gab knappe Resultate, nur 78 siegte jeweils überlegen. Die Blau-Weißen gehen favorisiert in das Stadtduell mit Germania List am Samstag (14 Uhr). „Wir sind sehr gut gestartet. Aber gegen Germania müssen wir uns immer auf etwas gefasst machen“, sagt Coach Steven Bouajila.

Eine klare Sache: Hannover 78 hat das Derby gegen Germania List locker gewonnen - und hofft nach dem Titel in der 1. Liga Nord nun auf den deutschen Meistertitel. ©

Dafür steht Nationalspieler Pascal Fischer nach Wadenbeinbruch aus der vergangenen Spielzeit vor seinem Comeback. Fischer war bereits für 78 II in der 2. Liga erfolgreich, der Neuling schlug Absteiger FC St. Pauli deutlich. „Wir stehen prima da, auch der Sieg unserer Zweiten hat uns gutgetan“, so Bouajila. 78 hat einen fast 50 Mann starken Kader, mit dem beide Teams bestückt werden.

Zwei neue Südafrikaner sollten bereits am Dienstag eintreffen und mittrainieren, ihr Flug fiel aber aus. Daher werden sie gegen Germania noch nicht dabei sein, sondern sollen sich erst im Sturm in der zweiten Mannschaft beweisen. Pech hat zudem Tobias Haase gehabt, der zuverlässige Stürmer fällt mit einem Bänderriss im Knie für die Hinrunde aus. Haase trägt eine Schiene, operiert werden muss er nicht.

DBBL Season Opening in Hannover: ein großer Erfolg für den Frauen-Basketball

Miriam Welte, Kristina Vogel und Co.: Sporthilfe Club der Besten 2019 mit vielen Olympiasiegern in Bildern

Germania stellt mit Henrik Meyer einen weiteren Europameister, der für Fuerteventura aber abgesagt hat. „Der Verband nimmt unsere Leute und sperrt sie für die meiste Zeit des Jahres. Wir bekommen nichts zurück dafür, fühlen uns ausgenutzt“, so Stephens. Die Lister sind dabei, sich von ihren Auswahlspielern zu emanzipieren. „Wir lernen das gerade, und es funktioniert schon besser. Aber das ist alles unglücklich“, betont Stephens. Den Listern fehlt auch Felix Hufnagel (Hüftprobleme).

Rugby Europameisterschaft in Hannover © Hannoversche Allgemeine Zeitung

Rugby Europameisterschaft in Hannover

Etliche Ausfälle

Die SG SV Odin/VfR 06 Döhren hat am Sonntag (14 Uhr, bei Odin) den Berliner RC zu Gast. Mit dem ersten Punktgewinn wird es schwer für den Aufsteiger. Die SG hat etliche Verletzte und Ausfälle, jüngst musste die zweite Mannschaft die Partie bei 08 Ricklingen in der Verbandsliga absagen. Besonders in Sturmreihe eins und zwei schmerzen die Ausfälle. Trainer Antonio de Carvalho muss vier Schlüsselspieler ersetzen: „Die Lage ist schwierig. Aber wir haben hart gearbeitet und müssen dieses Hindernis nun überwinden.“ Immerhin sind Pa­trick Krome und Florian Haydukiewicz nach Schulterblessuren wieder im Training.

In der 2. Bundesliga Nord erwartet Hannover 78 II am Samstag (16 Uhr) Bremen 1860. Am Sonntag (14 Uhr) hat der DRC Hannover Aufsteiger Wiedenbrücker TV zu Gast.