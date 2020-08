"Uns fehlt nur noch der Name": Hannovers Teams stellen "Fahrradliga" auf die Beine

Es gilt als beschlossene Sache: Nach dem auf März verlegten Ligastart wollen Hannovers Rugby-Vereine ab Mitte September auf eigene Faust in einer Art Mini-Liga Spiele organisieren – unter dem Dach des Niedersächsischen Rugby-Verbandes (NRV).

Genau genommen keine Liga, sondern ein Cup

In Anlehnung an die hannoversche „Straßenbahnliga“ Mitte der Siebzigerjahre in der damaligen Bundesliga-Nord-Staffel „wollen wir eine Fahrradliga“ auf die Beine stellen“, sagt NRV-Vize Ulrike Städler. Genau genommen wird es keine Liga mit fixen Hin- und Rückspielen, sondern ein Cup. „Uns fehlt nur noch der Name dafür“, sagt Städler und lacht.

Abgemacht sind hingegen schon Starttermin und Teilnehmer. Dabei sind die fünf Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga: Hannover 78, Germania List und VfR Döhren (1. Liga) sowie die Zweitligisten Victoria Linden und DRC. Zusätzlich gibt es einen zweiten Cup auf Regional- und Verbandsliga-Ebene. Hannover 78 II (2. Liga) nimmt daran ebenso teil wie Germania II und Victoria II sowie Ilsede und Schaumburg. Der NRV erarbeitet in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Vereinen ein Hygiene- und Spielkonzept. Alle zwei Wochen sollen die Teams aufeinandertreffen.