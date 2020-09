Rugbygemeinde rückt zusammen: Döhren und Odin verabschieden sich versöhnlich

„Es ist gut zu sehen, dass es wieder so harmonisch läuft“, sagte VfR-Vorsitzender Stefan Dörner. Es gab am Samstag jedoch noch weitere außergewöhnliche Erkenntnisse und Beschlüsse.

Blaue Odiner gegen rote VfR-Spieler, lange hat es dieses Duell nicht mehr gegeben – und so schnell wird es das auch nicht mehr. Döhren tritt im nächsten Jahr in der 1. Bundesliga an, Odin unter Trainer Johannes Augspurger und dem neuen Assistenten Matthias Pöschel in der Verbandsliga.