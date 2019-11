Hinrundenfinale in der 1. Bundesliga: Ist Hannover 78 noch aufzuhalten?

Schwieriges Duell für die ersatzgeschwächte SG SV Odin/VfR 06 Döhren im Derby gegen Hannover 78. Am Samstag (14 Uhr, bei SV Odin an der Graft) wird es wohl erneut nichts zu holen geben. „Punkte sind unrealistisch, das wird hart für uns“, so auch Kapitän Julian de Riva.

SG sehnt die Winterpause herbei

Der gerade erst 18 Jahre alt gewordene Fynn Zylla muss in Reihe eins 80 Minuten durchhalten. „Normalerweise wird auf dieser wichtigen Position nach einer Stunde gewechselt, aber das können wir momentan nicht“, so de Riva. Die sieglose SG sehnt die Winterpause herbei, zwei Partien muss sie noch überstehen. Interimscoach Veit Börß soll so lange auf jeden Fall bleiben. 78 sieht der SG-Kapitän in der Liga weit vorne: „Das Team ist schwer zu schlagen.“