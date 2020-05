"Wir hatten eine gute Zeit": Michel Himmer verlässt "Trainingslager" bei Vater Jens

Noch fällt ihnen die Decke in Velber nicht auf den Kopf. Und selbst wenn es so käme: Jens und Michel Himmer wären wohl stark genug, sie zu stemmen und wegzutragen. Die beiden Rugby-Asse machen fast täglich Krafttraining miteinander. Sohn Michel ist Nachwuchsprofi in Frankreich, wegen der Corona-Krise ist er bei seinem Vater Jens untergeschlüpft, in freiwillige Quarantäne.

Zusammen muskulöse 240 Kilogramm

Nun geht die gemeinsame Zeit der beiden Kraftpakete wohl aber dem Ende zu, am 1. Juni soll das Training in La Rochelle an der Atlantikküste wieder starten. „Schade, wir hatten eine gute Zeit. Aber es muss ja weitergehen“, sagt Vater Himmer.

Seit Mitte März wohnt Michel wieder bei seinem Vater, dem Ex-Nationalstürmer und mit Victoria Linden sechsfachen Meister. Zusammen bringen sie muskulöse 240 Kilo auf die Waage, Michel wiegt mit seinen 20 Jahren inzwischen stattliche 114 Kilo. Er arbeitet einen umfangreichen Trainingsplan seines Vereins Stade Rochelais ab, eines Erstligisten, zu dessen Nachwuchskader er zählt.