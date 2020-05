Erstmals seit 1947 kein Meister: Die Saison ist abgebrochen, Hannovers Klubs sehen es positiv

Hannover 78 darf sich damit weiterhin als inoffizieller Nordmeister fühlen, der VfR 06 Döhren will nächste Saison erneut den Klassenerhalt im Oberhaus anpeilen – dem muss der SV Odin aber erst noch zustimmen. Der VfR hat die Spielgemeinschaft gekündigt. Am ersten September-Wochenende soll die neue Saison beginnen.

Beim Rugby gehen sich die Spieler oft frontal an, das gehört bei diesem rustikalen Sport dazu. Bei der Sitzung des Bundesligaausschusses der 44 Vereine prallten aber kaum verschiedene Meinungen aufeinander. Das Ergebnis war vielmehr überraschend deutlich. Die wegen der Corona-Pandemie bisher nur ausgesetzte Spielzeit wird abgebrochen, es gibt weder einen Meister noch Auf- und Absteiger aus den beiden obersten Ligen.

Alle acht Spiele hat 78 bisher mehr oder weniger deutlich gewonnen in der 1. Liga Nord/Ost, der Nordtitel war den Blau-Weißen ohnehin kaum noch zu nehmen. „Da haben wir aber gar nicht drüber gesprochen, wenn ich ehrlich bin“, sagt Trainer Steven Bouajila, der mit Benjamin Krause weiter verantwortlich bleibt. „Wir haben jedenfalls auch für diesen Beschluss gestimmt“, so Bouajila.

"Es steht ja alles noch in den Sternen"

Germania List beendet eine durchwachsene Spielzeit als Fünfter des Oberhauses. „Wir hätten endlich mal in der Rückrunde mehr Heimspiele gehabt, das ist ärgerlich. Dennoch ist die Entscheidung natürlich absolut richtig“, sagt Kapitän Stefan Mau. Diese Saison habe für ihn keinen Wert. Ob die neue Spielzeit tatsächlich im September beginnt, da ist Mau skeptisch: „Es steht ja alles noch in den Sternen.“ Klar ist: Germania macht mit Trainer Daniel Stephens weiter, Ex-Nationalspieler Rainer Kumm wird ihn unterstützen.

Die Spielgemeinschaft Odin/VfR 06 geht nach 13 Jahren auseinander. „Wir gehen von einem weiteren Jahr in der 1. Liga aus, wollen uns dort konsolidieren“, sagt VfR-Vorsitzender Stefan Dörner. Die SG beendete die abgebrochene Spielzeit als siegloses Schlusslicht. Odin will in der untersten Klasse neu aufbauen, das ist die Verbandsliga. „Wir haben ein bunt gemischtes Team, die Fahrten sind nicht weit, das ist ideal für einen Neuanfang“, sagt Spartenleiter Julian de Riva.