Sorgen bei Hannovers Vereinen: Bringt die Corona-Pandemie Rugby zu Fall?

Am meisten bei Erstligist Germania List, wo Daniel Stephens nicht länger Cheftrainer ist. Der Vertrag des Walisers aus Berlin wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen. Bis dahin ist aber an reguläres Training kaum zu denken, schon gar nicht mit Vollkontakt. Daher haben sich Germania und Stephens auf ein vorzeitiges Ende des Engagements verständigt. Die Lister wollen einen Sportdirektor als Teilzeitkraft installieren, der sich um alle Teams kümmert.

Keine Bundesligaspiele im vergangenen Jahr, kein Meister in 2021. Profis gibt es im deutschen Rugby nur sehr wenige, und die sind nicht im Fernsehen zu erleben. Der harte Sport verschwindet durch Corona immer mehr von der Bildfläche. Mancher bezweifelt schon, ob die Bundesliga im September wie geplant starten kann. Ungeachtet dessen hat sich bei den Vereinen in Hannover einiges getan.

Für die erste Mannschaft wird der Ex-Lindener und frühere Siebener-Nationaltrainer Rainer Kumm verantwortlich sein. „Ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr etwas mit der Bundesliga wird, vielleicht können wir wieder regionale Cups spielen“, sagt Kapitän Stefan Mau. 2020 war der Fritz-Raupers-Cup ins Leben gerufen worden, um den Erst- und Zweitligisten zumindest etwas Spielpraxis zu ermöglichen, im November beendete der Lockdown dieses Experiment.

Döhren hat Nachfolger für Kerr gefunden

Bei Nordmeister Hannover 78 befürchtet Coach Steven Bouajila, dass nicht alle Spieler aus der Zwangspause zurückkehren: „Der eine oder andere ältere von ihnen könnte wohl aufhören.“ Rund 60 Mann hat 78 im Kader, sie spielen in der 1. und 2. Liga. Bis Ende April muss sich der Verein entscheiden, ob er wieder ein Team für die 2. Bundesliga aufbietet. „Das müssen wir noch besprechen, das ist in dieser Situation nicht einfach“, sagt Bouajila. Plant 78 vorsichtig und meldet die zweite Mannschaft herunter in die Regionalliga, hätte Corona sozusagen einen Bundesligisten gekostet.

Der VfR 06 Döhren muss für die nächste Saison mit einem neuen Coach planen, Spielertrainer Daniel Kerr hat es wegen der Pandemie und des Abbruchs der vergangenen Spielzeit nach Irland gezogen. Der VfR verübelt ihm das nicht, betont Präsident Stefan Dörner: „Es war eine gute Zusammenarbeit. Und wir haben einen neuen Mann aus dem Ausland gefunden, der sofort einsteigen kann.“ Die Frage ist nur, wann das sein wird.

Bisher hat der Verein mit der Anlage in der Eilenriede nur Austritte im einstelligen Bereich, sagt Dörner. Was dem VfR große Sorgen macht, ist die Frage, wer nach der pandemiebedingten Zwangspause überhaupt noch zur Verfügung steht. Das zieht sich durch alle Altersklassen und geht bei der U8 los, sagt Dörner, der am Dienstag seinen 55. Geburtstag beging. „Man kann noch so viele Konzepte entwickeln und Pläne machen, aber nach einem Jahr ohne Spiele wird es schwer, das ist so“, sagt Dörner.