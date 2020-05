Sie packen's wieder an: 78 & Co. fahren den Trainingsbetrieb kontaktlos hoch

Seit Samstag ist klar: Die wegen der Corona-Krise Mitte März unterbrochene Rugby-Saison wird nicht mehr fortgesetzt. Trotz des Abbruchs: Hannovers Erstligisten trainieren wieder. Um nicht komplett einzurosten, um sich innerhalb des Teams überhaupt einmal wiederzusehen – und um die Spieler bei Laune zu halten.

Odin und VfR 96 trainieren getrennt

Die bisherige SG des VfR 06 Döhren und des SV Odin gehen nach der Trennung zum Saisonende auch im Training separate Wege. Odin fing am Dienstag wieder mit Übungen an der Graft an, der VfR traf sich in Kleingruppen für eine lockere Laufeinheit außerhalb des Platzes in Waldheim.

„Wir fangen rudimentär an“, sagt VfR-Chef Stefan Dörner. „Wir brauchen einen sauberen Plan, weil wir unseren Platz nicht überbelegen wollen. Denn wir müssen auch Rücksicht auf die zahlreichen Jugendteams nehmen. Wir wollen keinen Kaltstart, sondern eine vernünftige Vorbereitung“, betont Dörner. Erst in der kommenden Woche werden die Erstliga-Männer auch auf dem Platz trainieren.