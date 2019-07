Rugby-Traum von Olympia geplatzt: Deutsches Siebener-Team scheitert an Irland

Die Iren haben ganz in Grün gespielt, sie waren giftiger und griffiger. Deutschlands Rugby-Männer haben gegen Irland die Chance auf das Olympia-Ticket verpasst. Beim Qualifikationsturnier in Frankreich unterlag das „Wolfpack“ im Viertelfinale dem Europameister im Siebener-Rugby mit 0:21 (0:14). „Unsere Männer sind an einem starken irischen Team gescheitert. Wir müssen den eingeschlagenen Weg weitergehen“, sagte Sportdirektor Manuel Wilhelm. Aus Hannover waren Phil Szczesny von 78 und Niklas Koch von Germania List dabei.

Die DRV-Männer zogen in Colomiers nach der Vorrunde gegen Georgien (33:7), Litauen (24:19) und England (7:33) als Gruppenzweite zwar ins Viertelfinale ein, dann scheiterten die Deutschen, immerhin Vize-Europameister, aber wieder einmal an den Iren. Diese spielten zwar nicht immer sauber, waren aber cleverer und leisteten sich weniger Fehler.