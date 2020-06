VfR 06 Döhren darf nicht in der Bundesliga spielen: "Drohen vor die Hunde zu gehen"

Der VfR 06 Döhren darf nicht in der Bundesliga spielen. Dieser vorläufige Beschluss des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) hat den Traditionsverein aus Waldheim hart getroffen. Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem SV Odin beantragte der VfR eine Bundesligalizenz, die in einer DRV-Präsidiumssitzung verweigert wurde. Ganz nach unten in die Verbandsliga müsste der VfR zwar nicht, er würde wohl in die Regionalliga eingruppiert – das ist aber kein Trost. „Ein gut funktionierender Verein droht vor die Hunde zu gehen“, sagt VfR-Vorsitzender Stefan Dörner, „sportpolitisch ist das extrem unglücklich.“ Er kündigte Widerspruch gegen die Entscheidung an: „Da rechnen wir uns gute Chancen aus.“

"Moralisch nicht nachvollziehbar"

VfR und Odin konnten sich nach 13 Jahren nicht einigen, wie sie auseinandergehen sollen. Trennt sich eine Spielgemeinschaft, muss eine Vereinbarung darüber getroffen werden, wo die Teams künftig spielen, sonst gelten sie als neu gemeldet und beginnen in der untersten Klasse.

Dort wird Odin in der nächsten Saison antreten. Das kündigte der Klub aus Herrenhausen im April an, nachdem der VfR öffentlich gemacht hatte, die Kooperation zu beenden. Daher konkurrieren beide Vereine nicht um den Bundesligaplatz. „Deshalb gibt es keinen Grund, uns die Lizenz zu verweigern“, betont Dörner und nennt das Verhalten des ehemaligen Partners „moralisch nicht nachvollziehbar“.