Das Warten auf ein Urteil geht weiter: VfR 06 Döhren hat die Hoffnung auf die Bundesliga noch nicht aufgegeben

Der VfR 06 Döhren hat noch keine Klarheit, in welcher Klasse seine Mannschaft in der nächsten Saison spielen wird. Nach einer mündlichen Verhandlung mit dem Schiedsgericht des Deutschen Rugby-Verbandes gab es am Freitag kein Urteil. Der VfR hofft weiter, dass seinem Antrag auf eine Bundesliga-Lizenz entsprochen wird. Das Schiedsgericht empfahl dem VfR und dem SV Odin, sich doch noch zu einigen. Beide Vereine sind um eine schriftliche Stellungnahme gebeten worden, bis zum 24. Juli soll eine endgültige Entscheidung fallen. Die Wechselfrist endet am 31. Juli.