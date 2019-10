Auch Hannover sieht schwarz: Ist Neuseeland bei der Rugby-WM überhaupt zu schlagen?

Englands Trainer Eddie Jones hat bei einer Pressekonferenz einfach mal die Gegenfrage gestellt. Wer von den Journalisten denn glaube, sein Team habe im Halbfinale der Rugby-WM am Samstag (10 Uhr, ProSieben Maxx) eine Siegchance gegen Titelverteidiger Neuseeland, der solle die Hand heben. Keiner meldete sich. Jones wollte nur klarmachen, dass England keinen Druck habe im Duell mit den Überfliegern, den All Blacks. Und es stimmt ja, die Männer in Schwarz scheinen bei der Endrunde in Japan unschlagbar, ihre Dominanz ist noch gewachsen. „Sie sind die größte Sportmannschaft, die es jemals gegeben hat“, schwärmt der Australier Jones.

Deutschland scheiterte bereits in der Quali Diesen Standpunkt teilen in Deutschland die meisten Experten, wenngleich das drittgrößte Sportereignis hierzulande nicht allzu große Beachtung findet. Die Schwarzen Adler waren in der WM-Qualifikation in der entscheidenden Partie deutlich mit 10:29 an Kanada gescheitert, das deutsche Rugby verpasste die erstmalige Teilnahme und damit einen gewaltigen Schub. Deutschland wäre in der Vorrunde in Japan unter anderem auf Neuseeland getroffen. Die Kanadier wurden von den All Blacks mit 0:63 abgefertigt, zumindest sind den Deutschen hohe Niederlagen erspart geblieben. Im Viertelfinale demontierten die Neuseeländer die hoch gehandelten Iren mit 46:14, von den letzten 16 Vergleichen mit England haben sie nur einen verloren. Sind die furchterregenden Männer von der Südhalbkugel, die vor jedem Spiel ihren beeindruckenden Haka-Kriegstanz aufführen, zu schlagen? In der Rugbyhochburg Hannover sind die Meinungen geteilt. 78-Trainer Steven Bouajila erwartet Neuseeland im Endspiel gegen Südafrika, das es im zweiten Semifinale mit Wales zu tun bekommt (Sonntag, 10 Uhr, ProSieben Maxx). „England ist stark, aber die Südafrikaner sind für Neuseeland gefährlicher“, sagt Bouajila. Veit Börß, Coach der SG Odin/VfR 06, sieht im ersten Halbfinale das vorweggenommene Endspiel: „Diese beiden Mannschaften haben die besten Leistungen gezeigt.“

"Wenn ein Team mental stark genug ist, dann ist es England" Daniel Stephens, Trainer von Germania List, hat da eine etwas andere Sicht der Dinge. Zwar sei der Auftritt der All Blacks gegen die Iren „atemberaubend“ gewesen, „aber wenn ein Team mental stark genug ist, es mit ihnen aufzunehmen, dann ist es England“. Sorgen macht dem Waliser Stephens seine Nationalmannschaft. Der Europameister setzte sich nur knapp und umstritten mit 20:19 gegen Frankreich durch. „Wenn wir wieder so spielen, fliegen wir bestimmt raus“, befürchtet er. „Die beste Verteidigung haben die Südafrikaner.“ Mit den Springboks, wie Südafrikas Auswahl genannt wird, hält es Jens Himmer. Der Trainer von Victoria Linden ist mit Rassie Erasmus befreundet, dem Nationalcoach. Im Sommer war Himmer zu Besuch bei den „Boks“, um sich fortzubilden. Er traut den Männern in Grün und Gold den Titel allemal zu. „Rassie ist schlau, er hat einen Plan“, sagt der Ex-Auswahlstürmer. Klar, die All Blacks spielen das schönste und begeisterndste Rugby, findet Himmer. „Aber es wird Zeit für einen neuen Weltmeister, dreimal Neuseeland hintereinander wäre langweilig.“ Himmer hätte sich bei der Pressekonferenz gemeldet, er traut England einen Coup zu. „In erster Linie will ich aber geiles Rugby, egal von wem“, betont Himmer.

