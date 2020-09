Nach Zoff um SG-Auflösung: VfR 06 und SV Odin kommen sich wieder näher

Der VfR 06 Döhren und der SV Odin haben sich nach dem Streit um die Auflösung ihrer langjährigen Spielgemeinschaft wieder angenähert. Sogar ein Abschiedsspiel für den 12. September (13.30 Uhr, bei Odin) haben beide Klubs nun vereinbart.

Das Schiedsgericht des Deutschen Rugby-Verbandes hatte dem VfR nach der Trennung von Odin die Bundesligalizenz erteilt. Es gab ein langes Gezerre. Um den SV Odin zu schützen, der in der Verbandsklasse neu aufbaut, machte es das Schiedsgericht dem VfR zur Auflage, keine Trainer oder Spieler des Ex-Partners aufzunehmen. Darauf hat Odin nun verzichtet. „Wer in der Bundesliga spielen will, soll das tun. Wir legen denjenigen keine Steine in den Weg“, sagt Spartenleiter Julian de Riva, „wir wollen nach vorne schauen.“