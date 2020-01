Michael Rummenigge: BVB musste bei Haaland eine Ausnahme machen - RB Leipzig überrascht

Normalerweise bin ich wirklich kein Freund von Wintertransfers, aber in dieser Saison haben einige Bundesligisten echt einen klasse Job gemacht . Allen voran Borussia Dortmund, die für Erling Haaland zwar ihre Philosophie verlassen und eine Ausstiegsklausel in dessen Vertrag zugelassen haben – aber für diesen tollen Spieler muss man auch mal eine Ausnahme machen .

Rummenigge versteht RB Leipzig nicht

Das will auch Bayerns neuer Spanier Alvaro Odriozola, der bei Real Madrid aber nicht an Daniel Carvajal vorbeikommt. Es hat mich gewundert, dass Real ihn zu einem direkten Konkurrenten um den Champions-League-Titel ausgeliehen hat, denn er ist ein klasse Spieler, der Hansi Flick neue Optionen bietet. Allerdings ist diese Leihe aus der Not heraus entstanden, da mit Niklas Süle und Lucas Hernandez zwei gesetzte Defensivspieler lange ausfallen. Ich bin gespannt, wie sich Odriozola entwickelt.