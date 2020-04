"Exzesse normalisieren": Rummenigge sieht Corona-Krise als Chance für den Transfermarkt

Kommt es in absehbarer Zeit zu weiteren Mega-Transfers im Weltfußball? Die schon in normalen Zeiten absurde Rekordablöse von 222 Millionen Euro, die Paris Saint-Germain 2017 für Neymar an den FC Barcelona zahlte, dürfte auf absehbare Zeit wegen der Corona-Krise nicht mal im Ansatz erreicht werden. Die teilweise arg von der Fußball-Pause gebeutelten Vereine müssen sparen. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sieht darin eine Chance für den Weltfußball, wie er nun im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz sagte.

Der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters formulierte seine Hoffnung deutlich: "Kein Klub hat Interesse daran, dass jedes Jahr die Ablösesummen und Gehälter nach oben gehen. Wir wollen mit Augenmaß fahren. Jede Krise birgt auch die Chance", meinte Rummenigge - und führte den Gedanken aus: "Bis dato war es ein Rattenrennen, das um die besten Spieler der Welt stattfindet. Wir müssen gewisse Exzesse versuchen, zu normalisieren."

Rummenigge: "Gewisse Dinge mit Augenmaß wieder zurückdrehen"

So gab es allein im vergangenen Sommer drei Spieler, deren Transfers jeweils über 100 Millionen Euro schwer waren. Im kommenden Sommer könnte theoretisch auch der FC Bayern München seinen ersten dreistelligen Millionen-Transfer realisieren. Leihspieler Philippe Coutinho kann mittels Kaufoption von 120 Millionen Euro fest an die Isar wechseln. Es wird allerdings erwartet, dass der FCB den Brasilianer wieder Richtung FC Barcelona ziehen lassen wird.

Rummenigge regt Änderungen an: So seien Fußballer "im Vergleich zu normalen Arbeitnehmern hoch bezahlt" gewesen, doch: "Was insbesondere in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat, hat zu ungesunden Entwicklungen geführt." Der Bayern-Boss richtet den Blick nach vorn: "Wenn diese Krise vorbei ist, sind wir verpflichtet, uns damit seriös auseinanderzusetzen, dass man gewisse Dinge mit Augenmaß wieder zurückdreht", sagte er auch mit Blick auf die finanziellen Schwierigkeiten zahlreicher Klubs.

Seifert befürwortet Gehaltsobergrenze für Fußballer