Rummenigge nimmt Bayern-Profis in die Pflicht: Pokal-Schlappe soll "Betriebsunfall" bleiben

Karl-Heinz Rummenigge fordert nach dem Pokal-Aus des FC Bayern München eine Reaktion gegen den SC Freiburg. „Das wird ein wichtiges Spiel sein gegen eine Mannschaft, die in den letzten Wochen gut gespielt hat. Die Mannschaft wird jetzt mit dem Trainer und dem Trainergespann zeigen müssen, dass das, was passiert ist, ein Betriebsunfall war“, sagte der Vorstandschef der Tageszeitung und dem Münchner Merkur. Die Freiburger sind nach zuletzt fünf Siegen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga zu Gast in München.

Anzeige