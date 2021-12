Ex-Boss Rummenigge über Bayern-Interesse an Haaland und Dembele: "Wir brauchen diese Spieler nicht"

Der FC Bayern führt die Tabelle in der Bundesliga souverän an, auch in der Champions League hat man das Achtelfinale ohne Mühen – und ohne Punktverlust – erreicht. In der Winterpause könnte der Blick daher schon einmal ein wenig in Richtung Sommer gehen. Die Erwartungen an Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind groß: Bis auf Leroy Sané und Jamal Musiala steht die gesamte Offensivreihe des Rekordmeisters nach der Saison mit nur noch einem Vertragsjahr da. Wenn Robert Lewandowski, Kingsley Coman oder Serge Gnabry nicht ablösefrei abgegeben werden sollen, könnte es bald heißen: Verlängern oder verkaufen.

