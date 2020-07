Transfer-Ansage von Bayern-Boss Rummenigge: "Nie Spieler angeworben, um Konkurrenten zu schwächen"

Rummenigge: "Wir sind, anders als Paris, nicht auf Stars wie Mbappé oder Neymar aus"

Zudem kündigte Rummenigge an, dass der frischgebackene Double-Sieger "angesichts des fürchterlichen Rahmenterminkalenders" seinen Kader in den nächsten zwei Jahren mit Talenten und nicht mit Stars verbreitern werde. "Wir sind, anders als Paris, nicht auf Stars wie Mbappé pder Neymar aus", so der frühere Nationalspieler. Perspektivisch gesehen seien die Verluste für die Klubs enorm. Rummenigge geht davon aus, dass "wir die Folge der Krise nicht im Sommer, sondern in der nächsten Saison zu spüren bekommen". Niemand wisse, wie lang in welchem Land noch ohne Publikum gespielt werden müsse. Das sei das Problem.