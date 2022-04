"Nicht förderlich": Ex-Bayern-Boss Rummenigge kritisiert Vertrags-Debatte um Müller, Neuer und Lewandowski

Der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hat sich kritisch zu der rund um den FC Bayern München schwelenden Debatte um mögliche Vertragsverlängerungen der Stars wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski oder auch Serge Gnabry geäußert. "Was natürlich auffällt: Es gibt ständig Vertragsdiskussionen in den Medien", sagte Rummenigge am Donnerstag in einem Kicker-Interview: "Wir sind im letzten Viertel der Saison, da ist das nicht förderlich, so kommt Unruhe in den Verein. Und die spürt man." Der 66-Jährige nannte neben dem Quartett um Neuer namentlich auch Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman, die in den vergangenen Monaten allerdings neue, langfristige Arbeitspapiere erhalten haben.

