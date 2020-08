Rummenigge berichtet über Gespräch mit FIFA-Präsident Infantino: Weltfußballer-Wahl soll stattfinden

Hintergrund des großen Einsatzes von Rummenigge bezüglich der Award-Vergabe ist sicherlich auch der Umstand, dass sich Bayern-Angreifer Robert Lewandowski nach starken Leistungen in dieser Spielzeit in einer aussichtsreichen Position im Rennen um die Auszeichnung befindet. "Ich weiß nicht, ob Lewandowski gewinnt, aber er hat sehr gute Chancen: Robert hat ein unglaubliches Jahr gespielt", so der 64-Jährige nun im Kicker. In der Tat lesen sich die Zahlen des Stürmers beeindruckend. Der Pole wurde in der Bundesliga mit 34 Treffern in 31 Spielen einmal mehr Torschützenkönig, traf zudem vierzehn Mal in der Champions League und sechs Mal im DFB-Pokal, wo er auch Torschützenkönig wurde.