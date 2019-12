Karl-Heinz Rummenigge über die Trainer-Pläne sowie die Bayern-Zukunft mit Kahn und ohne Hoeneß

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Die Führung des FC Bayern will sich nach dem letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg zusammensetzen und dann eine Entscheidung fällen. Der 54-jährige Flick sitzt seit der Trennung von Niko Kovac Anfang November bei den Bayern als Cheftrainer auf der Bank.

"Manchmal hat mir Uli einen schönen Bodycheck gegeben"

Während Flick also nach wie vor auf der Trainerbank Platz nimmt, hat Rummenigge auf der Tribüne inzwischen einen neuen Sitznachbarn. Seit dem emotionalen Abschied des ehemaligen Präsidenten Uli Hoeneß im Rahmen der Jahreshauptversammlung und der Ernennung von Herbert Hainer zum Nachfolger hat sich auch die Sitzordnung in der Allianz Arena geändert. Auch wenn laut Rummenigge "Uli und ich ein über Jahre eingespieltes Duo auf der Tribüne waren", sei es nicht wichtig, "wie wir da oben sitzen, sondern wie die Mannschaft auf dem Platz spielt".

Das Fernbleiben von Hoeneß als Sitznachbar wird sich für den Bayern-Boss in Zukunft jedoch auf jeden Fall bemerkbar machen - alleine aus physischer Sicht. "Manchmal hat er mir einen schönen Bodycheck gegeben, wenn wir ein Tor geschossen haben", erinnert sich der 64-Jährige an die Zeit mit Hoeneß, der immer "der emotionalere Part auf der Tribüne" war. Nach dessen Abschied werde es im Verein eine neue Aufgabenverteilung geben, die geregelt sei.

So läuft die Einarbeitung von Oliver Kahn beim FC Bayern

Ab Anfang 2020 wird sich Rummenigge unter anderem auf die Einarbeitung von Oliver Kahn konzentrieren, der am 31. Dezember 2021 in die Fußstapfen des amtierenden Vorstandsvorsitzenden treten soll. "Oliver muss den FC Bayern jetzt noch einmal von der Pike auf kennenlernen", erklärt der FCB-Boss. Dies beinhalte auch die internationalen Aktivitäten des Klubs in den Büros in New York und Shanghai, die der ehemalige Weltklassetorwart besuchen werde.