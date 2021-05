Rummenigge mahnt DFB: "Muss zur Ruhe kommen" - Präsidenten-Job wäre "Harakiri-Aktion"

Der Wirbel um Keller könnte nicht nur dem Verband schaden – sondern auch den sportlichen Leistungen der Nationalmannschaft, fürchtet der Bayern-Boss. Ob es dem DFB gelinge, zur Ruhe zu kommen werde "eine Schicksalsfrage sein", so Rummenigge. "Man darf nicht vergessen, dass wir in vier Wochen eine Europameisterschaft haben, die auch in München gespielt wird unter anderem." Auch deshalb sei es nun wichtig, den Streit beizulegen, meint der ehemalige Weltklasse-Fußballer: "Du musst es oben am Kopf ein Stück vorleben, damit die Mannschaft, von der erwartet wird, dass sie Deutschland gut vertritt bei der Europameisterschaft, Erfolg hat."

Rummenigge fordert von DFB-Vize Koch: Keller-Entschuldigung annehmen

Das Theater um Fritz Keller nach dessen Aussage bewertet Rummenigge vielschichtig: "Ich habe Fritz Keller grundsätzlich als seriösen, integren und auch liebevollen Menschen kennengelernt. Er weiß selber, dass das, was da passiert ist, eine schwere Entgleisung war", antwortete der Bayern-Boss ausweichend auf die Frage, ob Keller nun gehen müsse. "Er hat sich dafür entschuldigt und ich fände es – das muss ich ganz klar sagen – eine Geste, diese Entschuldigung nicht nur entgegenzunehmen, sondern auch anzunehmen." Damit spielte Rummenigge auf die Aussage des von Keller beleidigten Koch an, der Kellers Entschuldigung laut offizieller DFB-Mitteilung nur "entgegengenommen" hatte.

Gleichzeitig hob Rummenigge Kellers Streben nach Wiedergutmachung hervor, ohne sich näher über dessen Zukunft zu äußern: "Fritz Keller war diese Woche in München bei Frau Knobloch. Sie hatte mit ihm, wie ich gehört habe, ein sehr angenehmes Gespräch und hat sich auch positiv mit Fritz Keller unterhalten", sagte der Bayern-Boss. Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, nahm die Entschuldigung des DFB-Präsidenten, der nicht zurücktreten will, laut Mitteilung an. "Ein einziger verbaler Fehlgriff macht aber Kellers langjähriges Engagement nicht ungeschehen, und er ändert auch nichts an der Person Fritz Keller, die ich kenne und unverändert schätze", sagte die 88-Jährige