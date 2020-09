Rummenigge kontert Merz-Attacke auf Chefetage des FC Bayern: "Nicht aus Dummheit gemacht"

Karl-Heinz Rummenigge hat die Attacke von CDU-Politiker Friedrich Merz auf die Bosse des FC Bayern München deutlich zurückgewiesen. Es habe ein "Interpretations-Missverständnis" gegeben, räumte der 64-Jährige gegenüber Bild ein. Merz, der Ende des Jahres Parteichef der Christdemokraten werden will, hatte den Münchner Klubchefs "Dummheit oder Arroganz" vorgeworfen, nachdem diese sich trotz hoher Corona-Fallzahlen in München am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Schalke (8:0) dicht an dicht auf der Ehrentribüne gezeigt hatten.