Messi, Bayern, Chelsea: Michael Rummenigge über die neuen Machtverhältnisse im Fußball

Als ich am Dienstagabend gehört habe, dass Lionel Messi den FC Barcelona verlassen will , habe ich sofort mit meinem Bruder gesprochen. "Kalle, den musst Du holen", sagte ich und sprach aus, was sich wohl viele Fans des FC Bayern wünschen würden. Als Antwort bekam ich: "Messi ist mein Lieblingsspieler, aber für unseren Verein leider nicht finanzierbar." Natürlich war ich davon nicht überrascht. Schließlich soll Messi bei Barca pro Jahr rund 100 Millionen Euro verdienen – aber ein wenig träumen, wird man ja wohl noch dürfen.

Messis Salär wird für keinen Verein der Welt in der momentanen Situation so leicht zu stemmen sein. Auch nicht für Manchester City, wo der für mich beste Spieler aller Zeiten auf seinen ehemaligen Mentor Pep Guardiola treffen würde. Dass Englands Vizemeister für Transfers und Gehälter gern tief in die Tasche greift, ist bekannt. Allerdings ist City mit Blick auf das Financial Fairplay schon zuletzt gerade nochmal mit einem blauen Auge davongekommen und nur durch den Urteilsspruch des CAS weiter in der Champions League dabei. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass man bei Messi ins Risiko geht.