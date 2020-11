Michael Rummenigge: Unterirdisch – das ist die Fehler- und Mängelliste von Schalke 04

Auch wenn Borussia Dortmund mein Verein ist, muss ich gestehen: Ich halte Schalke 04 von all seinen Voraussetzungen her eigentlich für einen tollen Klub, mit dem ich viel verbinde. Ich habe mein erstes Bundesliga-Spiel gegen die Gelsenkirchener bestritten und war beim legendären 6:6-Pokalfight zwischen den Bayern und S04 dabei. Tolle Erinnerungen. Schaut man aber auf die Gegenwart, verspüre ich fast nur noch Mitleid. Ich kann und will mir eine Bundesliga ohne Schalke nicht vorstellen – aber man wird sich wohl damit anfreunden müssen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Vielen Mitarbeitern dürfte bei einem Abstieg der Arbeitsplatz verloren gehen. Dazu das Leid der Fans – grausame Szenarien. Anzeige

Ich sehe keinen Ansatz dafür, dass es nach 24 Bundesliga-Spielen ohne Sieg nacheinander in der Partie am Samstag bei Borussia Mönchengladbach besser wird. Gerade nach so einer Woche: Der Technische Direktor wurde entlassen, zwei Spieler suspendiert, ein Vertrag aufgelöst und beim 0:2 am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg gab es auch noch Zoff in der Kabine. Wie sollen jetzt auf einmal alle an einem Strang ziehen? Die Mannschaft ist komplett verunsichert, die Leistungen entsprechend: Unterirdisch. Sportlich geht es kaum schlimmer, der Großteil der Spieler ist nicht bundesligatauglich. Ich befürchte, dass Schalke sogar den unrühmlichen Rekord von Tasmania brechen kann. Die Berliner waren 1965/66 31-mal in Folge sieglos geblieben.

Um alle Ursachen für die Lage der Schalker aufzuzählen, fehlt hier der Platz. Die Grundlage für die aktuellen Probleme haben zahlreiche falsche Entscheidungen in der Vergangenheit gelegt. Aber auch jetzt setzt sich die Fehlerkette fort. Das fängt bei der Trainerauswahl an. Manuel Baum ist sicher ein hervorragender Fachmann – in der Theorie. Schalke braucht einen Mann, der die Ärmel hochkrempelt, alle mitreißt. Und dann hat man auch noch Naldo als Baums Assistenten verpflichtet. Als Gute-Laune-Onkel? Die nötige Erfahrung oder Qualifikation hat er jedenfalls nicht.

Schalke ist schon länger dabei, sich selbst zu Grunde zu richten. Um doch noch die Wende zu schaffen – und diese sollte spätestens in den letzten drei Bundesliga-Spielen des Jahres beim FC Augsburg, gegen den SC Freiburg sowie gegen Arminia Bielefeld eingeleitet werden -, müsste Schalke eigentlich im Winter personell nachlegen. Aber da warten schon die nächsten Probleme: Der Schuldenstand lässt keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt zu. Zudem dürfte sich kaum ein Spieler die Situation auf Schalke antun. Sportvorstand Jochen Schneider steckt also mächtig im Schlamassel. Ich schätze Schneider als seriösen Geschäftsmann, die nötige sportliche Kompetenz für die Zusammenstellung eines Kaders hat er aber nicht. Ein Manko, das niemand aus der Führungsetage ausgleichen kann.