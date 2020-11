Michael Rummenigge: Darauf wird es in den kommenden Monaten bei BVB-Talent Moukoko ankommen

An diesem Wochenende freue ich mich auf das Spiel von Borussia Dortmund noch ein wenig mehr. Denn: Wenn der BVB am Samstag bei Hertha BSC antritt, könnte die Bundesliga um eine Attraktion reicher sein. Seit Freitag ist Youssoufa Moukoko 16 Jahre alt und darf nun bei den Profis ran. Vielleicht bekommt er tatsächlich schon in Berlin einige Einsatzminuten. Das wird allerdings nicht unwesentlich vom Spielstand abhängen. Ich kann jedenfalls nur dafür plädieren, dass man ihn behutsam aufbaut und nicht sofort Wunderdinge von ihm erwartet. Schließlich wollen wir alle möglichst lange etwas von ihm haben. Anzeige

Körperlich und fußballerisch bringt Moukoko tatsächlich alles mit: Er ist schnell, wendig, dribbelstark. Im Nachwuchsbereich hat er alles kaputt geschossen. Das sind Dinge, die die Fans sehen wollen. Dennoch: Es ist ein großer Unterschied, ob man in der U19 spielt oder bei den Profis. Die Anforderungen sind andere, die Erwartungen viel größer. Sobald er sein erstes Spiel macht, wird die gesamte Welt auf ihn schauen. So etwas muss man erstmal verarbeiten. Daher braucht Moukoko keine Schulterklopfer. Er braucht in den kommenden Monaten vor allem Leute, die ihm auch mal sagen, worauf es ankommt.

Dabei hängt vieles vom Umfeld und vom BVB ab. Ich denke, dass er bei Lars Ricken, Michael Zorc und Lucien Favre in den allerbesten Händen ist. Aber man stelle sich vor: Moukoko kommt am Samstag ins Spiel – und schießt gleich ein Tor. Dann dreht ganz Deutschland wieder durch. Dabei muss doch allen klar sein, dass er bei allem Talent noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Meiner Meinung nach kann er erst in zwei oder drei Jahren eine tragende Säule bei den Dortmundern werden. Selbst bei einem guten Start wird auch er Leistungsdellen erleben. Dann muss man geduldig bleiben und ihm Zeit geben. Leider werden junge Spieler in hierzulande immer wieder unter zu großen Leistungsdruck gestellt.