Karl-Heinz Rummenigge befürchtet schwierige Transferphase - ist aber trotzig: "Wir sind Bayern!"

Seit gut einem Jahr schraubt der FC Bayern an einem Transfer von Leroy Sané . Seit Wochen soll der Wechsel des Stars von Manchester City nun bevorstehen, doch offiziell ist er noch nicht. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des Rekordmeisters, bestätigte vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt aber Aktivitäten auf dem Transfermarkt. "Wir arbeiten am Transfermarkt – wie alle Kollegen in Deutschland und Europa" , sagte er in der ARD. Zu Sané wollte er sich allerdings nicht äußern.

Hansi Flick, Trainer des FC Bayern, wünscht sich Verstärkung für seinen Kader. "Ich würde die Außenbahnen nennen, also sowohl Außenstürmer oder Außenverteidiger", sagte er am Dienstag. Dort sei am ehesten Handlungsbedarf - wie sich am Mittwoch bestätigte. Durch den Ausfall von Serge Gnabry für das Pokalspiel hat Flick keine großen Alternativen mehr, nachzubessern. In der Startelf stand Ivan Perisic. "Ein bisschen mehr Breite wäre schon gut", sagte Flick, der seinen Vertrag inmitten der Corona-Krise bis 2023 verlängert hatte. "Tempo würde uns gut tun, damit wir da nochmal nachlegen können."