Michael Rummenigge: Deshalb kann Chelsea-Coach Thomas Tuchel Welttrainer werden

Es nötigt mir schon enormen Respekt ab, dass er diese zwei unterschiedlichen Mannschaften ins Endspiel geführt hat – unter schwierigsten Voraussetzungen. Bei PSG hatte er es nicht nur mit dem umstrittenen Sportdirektor Leonardo, sondern auch bei den Spielern mit einigen Diven zu tun, wie man nun in deren verlorenem Halbfinale gegen Manchester City zum wiederholten Male gesehen hat. Da wurde getreten, gepöbelt und gespuckt, nachdem man wusste, dass es sportlich nicht reichen wird. Kylian Mbappé möchte ich aus meiner Kritik unbedingt ausnehmen, ansonsten ist in Paris ein ganzer Haufen von Möchtegern-Weltstars am Werk, die sich teilweise selbst brutal überschätzen. Umso höher ist die Leistung von Tuchel zu würdigen, der diese Truppe lange Zeit gut im Griff hatte und nun mit Chelsea vor der Krönung steht.

Innerhalb kürzester Zeit hat er es geschafft, der talentierten, aber zuvor extrem inkonstanten Mannschaft seine Handschrift und ein taktisches Gerüst zu verpassen, in dem man aus einer enorm stabilen Defensive agiert. Alleine die phänomenale Entwicklung von Antonio Rüdiger, der vor Tuchel gar keine Rolle mehr spielte, sagt einiges über die Leistung des Trainers aus. In wenigen Monaten hat er ein Team geformt, dass für mich auch im Finale gegen die aktuell beste Mannschaft der Welt, Manchester City , zumindest nicht chancenlos ist – das spricht für Tuchels Klasse.

Der BVB sieht nun, was er in Tuchel 2017 verloren hat

Aus meiner Sicht gehört er bereits jetzt zu den fünf besten Trainern auf diesem Planeten und - sollte ihm am 29. Mai die Sensation gelingen - kann er sogar Welttrainer werden. Auch wenn er nicht gerade als einfacher Charakter gilt, finde ich es bis heute schade, dass man ihn beim BVB 2017 vom Hof gejagt hat, als frischgebackener Pokalsieger, dem ersten Titel nach fünf Jahren. Das war schon fragwürdig. Bei Chelsea sieht man nun, zu was Tuchel im Stande ist, wenn man ihn machen lässt und nicht reinredet. Ich hoffe, dass sie dies auch in Dortmund mitbekommen haben und in Zukunft dem Coach etwas mehr Freiheiten lässt und Vertrauen schenkt, als es bei Tuchel oder auch bei Lucien Favre der Fall war. Marco Rose, den ich ebenfalls für einen Top-Fachmann halte, würde es den Bossen bestimmt zurückzahlen.