Rummenigge würdigt Hoeneß: "Meinungsstarker Macher und leidenschaftlicher Kämpfer" für den FC Bayern

Bayern Münchens früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Uli Hoeneß anlässlich dessen 70. Geburtstages gewürdigt. "Uli war immer ein meinungsstarker Macher und ein leidenschaftlicher Kämpfer für den Klub. Er hat mich immer gefördert und gefordert, erst als Mitspieler, dann als Manager und schließlich in unserer gemeinsamen Verantwortung für den Verein", sagte Rummenigge (66) über den Jubilar, der am (heutigen) Mittwoch 70 wird.

Ohne Hoeneß würde es den deutschen Rekordmeister "in seiner Einzigartigkeit und auch in seiner Unabhängigkeit, wie wir ihn heute erleben, nicht geben". Hoeneß und er seien in ihrer jahrelangen Zusammenarbeit ab und an "Vertreter der bayerischen Streitkultur" gewesen: "Aber Uli als Schwabe und ich als Westfale sind uns immer einig gewesen: Keine 'Ehe' funktioniert ohne Kompromisse. Für uns beide stand immer das Wohl des FC Bayern an erster Stelle."