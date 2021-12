Rund 2000 Zuschauer erwartet: So läuft 2G-Plus beim Recken-Heimspiel gegen Lübbecke

Für das Heimspiel der Recken am Sonntag (16 Uhr) gegen Aufsteiger TuS Nettelstedt-Lüb­becke werden rund 2000 Zuschauer in der ZAG-Arena erwartet. Es gilt erstmalig die 2G-plus-Regelung. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zum Ablauf am Spieltag.