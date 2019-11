Rund 300 Fahrräder zur Premiere – RB Leipzig bietet auch gegen Köln Stellplätze an

Mit rund 300 abgestellten Rädern wurde es nach SPORTBUZZER-Informationen bereits bei der Premiere zufriedenstellend angenommen. Folglich stehen auch in Zukunft jeweils zwei Stunden vor bis eineinhalb Stunden nach den Partien 500 Stellplätze zur Verfügung, so auch am Samstag während des Duells gegen den 1. FC Köln. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.