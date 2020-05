Rund 300 Leute: Diese Personen dürfen bei RB Leipzigs erstem Geisterspiel ins Stadion

Leipzig. 42.146 Zuschauer passen in die Red-Bull-Arena. Wenn am Samstagnachmittag die Partie zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg angepfiffen wird, werden sich nur rund 300 Menschen im Stadion befinden, Spieler und Trainer mitgerechnet. So schreibt es das Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vor, das den Wiederbeginn des Spielbetriebs inmitten der Corona-Pandemie möglich macht. Doch wer sind diese Personen und wo genau dürfen sie sich aufhalten?

Die DFL-Taskforce Sportmedizin/Spielbetrieb hat das Stadion in einem 51-seitigen Papier in drei Zonen eingeteilt. Im Innenraum , zu dem auch der Kabinenbereich gehört, dürfen sich ausschließlich die für den Spielbetrieb relevanten Personengruppen sowie diejenigen befinden, die zur Erfüllung der minimalen Medienverpflichtungen zwingend benötigt werden. Auf der Tribüne finden - natürlich mit reichlich Abstand - u.a. Journalisten, TV-Teams, technisches Personal und einigen handverlesene Vertreter beider Vereine Platz. Auf dem Stadiongelände dürfen sich bspw. die Greenkeeper aufhalten und die TV-Übertragungswagen mit entsprechender personeller Besatzung parken.

Tag komplett durchstrukturiert

In diesen drei Zonen hat RB Leipzig Hausrecht und ist dazu verpflichtet, die Einhaltung der Regularien zu garantieren. Alles darüber hinaus, zum Beispiel die Festwiese oder der Stadionvorplatz fallen als öffentliches Gelände in den Zuständigskeitsbereich der Polizei. Die rüstet sich bereits für den Geisterspieltag, hat zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei angefordert .

Natürlich belässt es die DFL nicht bei drei Zonen und insgesamt rund 300 Anwesenden. In jedem der drei Bereiche dürfen maximal etwa 100 Menschen gleichzeitig anwesend sein. Diese Zahl "ist das Ergebnis eines intensiven Analyseprozesses, die für die Durchführung eines professionellen Fußballspiels nicht unterschritten werden kann", heißt es im Papier. Zudem haben die Verantwortlichen Zeitabschnitte definiert, die für eine Partie mit Beginn um 15.30 Uhr in Zwei-Stunden-Schritten von 8 Uhr bis 19 Uhr reichen. Demnach wird in der Aufbauphase um 10 Uhr mit 150 Anwesenden geplant. Zum Anpfiff am Nachmittag dürfen sich dann maximal 321 Personen auf dem gesamten Gelände aufhalten. Diese verteilen sich wie folgt: