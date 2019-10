Runden drehen beim Fackellauf in Döbeln

Döbeln. Super Herbstwetter, besonderes Flair dank Fackelschein und Musik sowie eine Top-Organisation – der Rahmen stimmte bei der 35. Ausgabe des Döbelner Fackellaufs. Der ESV Lok Döbeln hatte wieder dazu ins Stadion am Bürgergarten eingeladen. 107 kleine und große Lauffreundinnen und Lauffreunde folgten am Mittwochabend diesem Ruf und drehten ihre Runden auf der 400-Meter-Bahn. Es gab 56 Teilnehmer beim Stundenlauf, 44 beim Halbstundenlauf und sieben beim Walking. Wer sein Ziel erreicht hatte, konnte sich glücklich schätzen, sogar Punkte für die Mittelsächsische Lauftour sammeln und neben einem Becher warmen Tee auch eine Bockwurst in Empfang nehmen. Die ist Tradition beim Fackellauf, weshalb er auch gern „Bockwurstlauf“ genannt wird.

„Der Fackellauf ist der letzte verbliebene Stundenlauf mit Musik in der Döbelner Region. Früher gab es mal vier oder fünf solche Sportveranstaltungen“, sagte Frank Brückner. Als Leiter des Organisationsteams dankte er seinen treuen Mitstreitern, ohne die das Ausrichten dieses Events gar nicht möglich wäre.

107 Laufbegeisterte fanden sich am Mittwochabend beim ESV Lok Döbeln ein und drehten ihre Runden. © Sven Bartsch

Ältester Teilnehmer war gestern Bernhard Nawrath aus Döbeln. Der 84-Jährige trat beim Halbstundenlauf an. „Ich bin seit meiner Jugend Leichtathlet, meine Strecken reichten von der 800-Meter-Distanz bis zum Halbmarathon. Einmal in der Woche laufe ich derzeit noch an der Mulde entlang. Das tut mir gut“, verriet der fitte Senior. Den Hasen spielte wieder Dieter Hund- rieser. Seine Runden wurden gezählt, was den anderen als Orientierung diente. Ansonsten ist jeder selbst fürs Zählen verantwortlich. Brückner: „Das ist ein Lauf des Vertrauens.“

Eine Neuerung gibt es übrigens ab dem nächsten Jahr. Dann findet der Döbelner Fackellauf nicht mehr in den Herbstferien statt, sondern am Mittwoch vor Ferienbeginn. Das ist 2020 der 14. Oktober. „So können alle Schüler und Eltern dabei sein, die das gern möchten und bisher vielleicht in der Ferien verreist waren. Die Teilnehmerzahl steigt dann vermutlich noch etwas“, sagte Organisator Frank Brückner.

Die Ergebnisse: Gesamtsiegerin des Stundenlaufs wurde Bärbel Hempel mit 13150 Metern bei den Frauen, Sieger bei den Männern in der gleichen Kategorie ist Edmilson Gomes mit 16070 Metern. Den Halbstundenlauf entschied Merle Buchsteiner mit 6015 Metern bei den Frauen für sich, bei den Männern hatte in dieser Kategorie Frank Martschink mit 6100 Metern die Nase vorn. Levi Zorn war mit fünf Jahren der jüngste Teilnehmer.

