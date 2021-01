„Ruppi“ wird alleiniger Rekordspieler der Dresdner Eislöwen

Dresden/Weißwasser. Mit drei Siegen in Folge haben die Dresdner Eislöwen zuletzt eine kleine Serie gestartet, die sie an diesem Wochenende fortsetzen wollen. Vor allem ein Sieg im Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse (Freitag, 19.30 Uhr) würde die Laune heben. Zumal in dieser Partie Steven Rupprich einen Rekord aufstellt – der 31-jährige Stürmer bestreitet sein 345. Pflichtspiel für die Blau-Weißen und löst damit Pavel Vit, der es auf 344 Partien brachte, ab. Der gebürtige Berliner gehört seit 2014 zum Aufgebot und ist damit einer der dienstältesten Spieler im Team. Anzeige

„So einen Meilenstein zu erreichen, ist schon etwas Besonderes. Es ist natürlich gerade im Derby und dem für mich wichtigen Spiel schade, dass es ohne Zuschauer über die Bühne geht. Da fehlt die richtige Atmosphäre, meinte „Ruppi“. Er gibt zu: „Eishockey ist noch immer mein Ein und Alles und ich will so lange spielen, wie es der Körper zulässt.“ Ob er allerdings tatsächlich auflaufen kann, hängt auch davon ab, ob sich der angekündigte Nachwuchs noch geduldet. Der Wahl-Dresdner wird zum dritten Mal Vater. Am Sonntag gastieren die Dresdner dann in Kaufbeuren, der ehemaligen Wirkungsstätte von Coach Andreas Brockmann.

Während die Eislöwen immer besser in die Gänge kommen, haperte es bei den Lausitzer Füchsen zuletzt an beiden Enden der Eisfläche. Während man hinten nach teils eklatanten Patzern viel zu einfache Gegentore bekam, scheint vorne das Schießpulver nass. Auch gegen Crimmitschau am vergangenen Dienstag waren drei eigene Treffer viel zu wenig. Weil aber Torhüter Mac Carruth einmal und Verteidiger Ondrej Pozivil dreimal patzten, ging auch dieses Match noch verloren (3:4). Nur ein Sieg aus den letzten acht Partien hat die Lausitzer inzwischen in sportlichen Zugzwang gebracht.