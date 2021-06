Russell für Bottas? Verstappen jetzt WM-Favorit? Thesen zum Formel-1-Monat – mit Norbert Haug

Max Verstappen gegen Lewis Hamilton: In der Formel 1 kommt es in dieser Saison mal wieder zu einem echten Zweikampf um den WM-Titel. Und der Herausforderer, der Niederländer im Red Bull, hat mächtig vorgelegt. Nach acht Rennen führt Verstappen die WM-Tabelle mit 18 Punkten vor Lewis Hamilton, dem siebenmaligen Weltmeister und Titelverteidiger im Mercedes, an. Besonders beim Steiermark-Grand-Prix in Österreich am vergangenen Sonntag deklassierte Verstappen seinen WM-Rivalen mit einem nahezu perfekten Rennen förmlich. Der 23-Jährige ist nun der klare Titelfavorit – oder etwa nicht? Anzeige

Der SPORTBUZZER hat dem ehemaligen Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug unter anderem diese These vorgelegt – und noch vier weitere. So äußert sich der 68-Jährige, der die Karrieren der jeweiligen siebenmaligen (Rekord-)Weltmeister Hamilton und Michael Schumacher und mit beiden als Sportchef erfolgreich gearbeitet hat, auch über die Nummer zwei beim Mercedes-Team. Valtteri Bottas fehlen in dieser Saison aktuell die Highlights, besonders in Baku (nur Platz zwölf) erlebte der Finne ein Wochenende zum Vergessen – dagegen setzt Mercedes-Junior George Russell im unterlegenen Williams am Ende des Feldes immer wieder Duftmarken.

Muss Bottas, dessen Vertrag zum Saisonende ohnehin ausläuft, also bald seine Koffer packen? Haug analysiert die Lage – auch die der beiden deutschen Piloten Sebastian Vettel, der zuletzt ein kleines Zwischen-Hoch erlebte, und Mick Schumacher, der seinem Teamkollegen davonfährt.





These 1: Max Verstappen ist ab sofort der klare Favorit auf den WM-Titel.

Haug: "'Der klare' würde ich hier gern durch 'der aktuelle' ersetzen. Es sieht in der Tat aktuell sehr gut aus für Verstappen und Red Bull-Honda beim Vergleich mit Lewis Hamilton und Mercedes. Aber irgendwie bin ich sicher, dass von Letzteren noch was kommt …"

These 2: Valtteri Bottas hat genug Chancen von Mercedes erhalten und sollte in der kommenden Saison durch George Russell ersetzt werden.

Haug: "Dazu gibt es zwei Positionen, die man vertreten kann: Bei Bottas weiß das Team, was es an ihm hat, und eine Nummer zwei kann realistisch betrachtet nicht für viel mehr WM-Punkte gut sein als er. Schon gar nicht, wenn der Teamkollege Lewis Hamilton heißt. Wenn Mercedes das Nachwuchskonzept für die eigene Marke nutzen und nicht fahrendes Personal für die Konkurrenz ausbilden will, sollte Russell allerdings in der neuen Saison im schwarzen Silberpfeil fahren, um dann idealerweise die Prüfung zu bestehen und ein potenzieller Hamilton-Nachfolger zu sein."

These 3: Auf und neben der Strecke – Mick Schumacher macht im Stall-Duell gegen Nikita Mazepin alles richtig.

Haug: "Ziel Nummer eins in der Formel 1 ist, stets besser platziert zu sein als der Teamkollege, und das macht Mick Schumacher bisher gut. Nikita Mazepin darf allerdings nicht als Urmaß des talentierten Rennfahrers gelten, so schnell er auch sein mag. Niemand weiß das besser als Mick."

These 4: Der Aufschwung von Sebastian Vettel macht Hoffnung für den Rest der Saison.

Haug: "In Österreich am letzten Wochenende fiel dieser Aufschwung leider aus. Solange der als schwächer eingeschätzte Teamkollege Lance Stroll als Achter Punkte holt, kann ein vierfacher Weltmeister als Zwölfter nicht zufrieden sein. Das muss am kommenden Sonntag an gleicher Stelle besser klappen."

These 5: Der WM-Vierte Lando Norris im McLaren ist ein künftiger Formel-1-Weltmeister – und sein Teamkollege Daniel Ricciardo enttäuscht.