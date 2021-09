Russische Profis mit Einreiseproblemen: Quarantäne trotz Impfung mit Sputnik V

Leipzig. Mit unterschiedlichen Realitäten sind die zwei höchstklassigen Leipziger Tischtennisteams konfrontiert: Die Frauen der Leutzscher Füchse kämpfen auch in der kommenden Saison um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga, der TTC Holzhausen will mit seinem Herrenteam in der Oberliga oben mitmischen. Beide eint ein Dilemma: Auf ihre Topspieler aus Russland müssen sie vorerst verzichten. Anzeige

Keine Zulassung von Impfstoff Sputnik V

Die Holzhausener haben ihr Auftaktspiel bereits absolviert, mit einem denkbar schlechten Ausgang. 3:7 hieß es am Ende gegen Stahl Brandenburg. Grund dafür waren auch mehrere fehlende Stammkräfte. Ein Rückschlag, wie TTC-Spieler Gregor Meinel berichtet: „Da ich als einziger aus unserer Oberliga-Mannschaft dabei war, verlief das Spiel erwartungsgemäß.“ Seine Teamkollegen wird Meinel teilweise noch länger nicht mit Tischtennisschläger in der Hand sehen. Robert Janke hat nach einem verschleppten Infekt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Alexey Popov, die Holzhausener Nummer eins, saß die Pandemie in seiner Heimat Russland aus. Sein Comeback hängt vom Vertrauen der europäischen Behörden in die russische Medizin ab.

Denn der in Russland entwickelte Impfstoff Sputnik V wartet weiter auf die Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), die Datenlage sei bisher nicht ausreichend. Auch das deutsche Paul-Ehrlich-Institut listet das russische Vakzin derzeit nicht auf der Liste der Impfstoffe, die einen vollständigen Impfschutz gewährleisten. Dementsprechend müssen mit Sputnik V Geimpfte, zu denen Popov gehört, nach Einreise aus dem Hochrisikogebiet Russland für zehn Tage in Quarantäne. Ein negativer Coronatest würde die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen. Da der 20-Jährige in Russland studiert und trainiert, kann er diese Zeit schwer aufbringen. Früher kam er extra für die Spiele des TTC nach Deutschland, perspektivisch will er Studium und Lebensmittelpunkt nach Leipzig verlagern.

Gespannt ist Meinel auf die Rückkehr des jungen Russen bereits jetzt. Mit 18 Jahren schlug der zuletzt für den TTC gegen den Ball, zwei Jahre konsequentes Training könnten dem Mann aus Russlands erweitertem Nationalkader eine ordentliche Leistungssteigerung gebracht haben. „Alexey könnte die Oberliga zerschießen“, freut sich Meinel. „Vor der Rückserie ist mit ihm allerdings nicht zu rechnen.“

Setzen auf den Nachwuchs

Ähnliche Sorgen bringen Kai Wienholz, Trainer der Leutzscher Füchse, um den Schlaf. Auch seine Nummer eins, Marina Shavyrina, kommt aus Russland – doch der Kontakt mit dem Verein ist seit der Pandemie abgeborchen. Ob und wann sie zurückkommt, ist unklar. Derzeit kann zudem Tho Do Thi mit Knieproblemen nur eingeschränkt trainieren. „Es könnte eine schwierige Saison für uns werden. Aber das sind wir gewohnt, es geht für uns wieder um den Klassenerhalt“, erzählt Wienholz. Während andere Zweitligateams weiter aufrüsten, setzen die Füchse auf ihren Nachwuchs. Bereits seit der letzten Saison trainiert Jolanda Willberg mit der ersten Mannschaft, absolvierte in der Pandemie Einzeltraining und kommt immer näher an den Zweitligakader heran.