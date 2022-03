Russischer Fußballverband: Suspendierung hat "eindeutig diskriminierenden Charakter"

Der Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA haben am Montag Russland wegen der Invasion in die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert. Das gilt sowohl für russische Klubs als auch die Nationalmannschaften. Ein paar Stunden nach der offiziellen Mitteilung reagierte der Russische Fußballverband auf die Entscheidung der FIFA und UEFA.

"Die Entscheidung hat einen eindeutig diskriminierenden Charakter und schadet einer großen Zahl von Sportlern, Trainern, Angestellten von Vereinen und Nationalmannschaften und vor allem Millionen von russischen und ausländischen Fans, deren Interessen die internationalen Sportorganisationen in erster Linie schützen müssen", teilte der Verband in einer Erklärung mit: "Solche Aktionen spalten die Weltsportgemeinschaft, die immer an den Grundsätzen der Gleichberechtigung, des gegenseitigen Respekts und der Unabhängigkeit von der Politik festgehalten hat."