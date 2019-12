Russland-Ausschluss bei Olympia und WM: Das bedeutet die WADA-Sperre für die EM 2020

Tatsächlich gab es bei der WADA die Überlegung, den russischen Spielort aus dem Turnier streichen zu lassen . Doch schon vor der Bekanntgabe der Vier-Jahres-Sperre gegen Russland war klar, dass der Spielort St. Petersburg sicher dabei bleibt. Da es sich bei dem Wettbewerb um ein "kontinentales Sportevent" handelt, so die Erklärung, ist die Mit-Ausrichtung der EM 2020 nicht von der Ausschluss-Empfehlung betroffen. Dies trifft demnach auch auf das Champions-League-Finale 2021 zu, das in der russischen Metropole stattfindet.

Champions-League-Finale 2021 in St. Petersburg

Und die sportliche Teilnahme an der EM 2020? Auch darum muss Russland nicht bangen. Der Grund: Der europäische Fußballverband UEFA hat den WADA-Code nicht unterzeichnet - und die Sperre gilt nur für Verbände, die Teil dieser Vereinbarung sind. Damit kann die russische Nationalmannschaft ohne Einschränkungen an der EM teilnehmen. Im Gegensatz zur UEFA hat die FIFA den WADA-Code unterschrieben.

Der Weltverband hat sich noch nicht explizit zum weiteren Vorgehen in der Causa Russland geäußert, die genauen Konsequenzen sind demnach unklar. Gemäß der WADA-Entscheidung dürfte bei der WM 2022 in Katar allerdings nur ein russisches Team unter neutraler Flagge teilnehmen, so sich denn die Mannschaft qualifiziert. „Es würde nur ein Team mit neutralen Spielern und ohne Flagge antreten“, bekräftigte Jonathan Taylor, Leiter der Prüfkommission CRC am Montag. Das Szenario wäre dann vergleichbar mit der Mannschaft russischer Eishockey-Spieler, die bei Olympia in Pyeongchang unter neutraler Fahne Gold gegen Deutschland gewonnen hatte.