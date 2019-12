Mögliche Sanktionen gegen Russland: IOC-Stellungnahme erst nach Wada-Entscheidung

Das Internationale Olympische Komitee wird erst nach der Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) am Montag über mögliche Sanktionen gegen Russland eine weitere Stellungnahme abgeben. "Die Leute hier sind sehr aufgebracht", sagte Sprecher Marc Adams zu Beginn der Sitzung des IOC-Exekutivkomitees am Dienstag in Lausanne. Er verwies auf eine Stellungnahme des Internationalen Olympischen Komitees aus der vergangenen Woche, in der es die Manipulation von Daten aus dem Moskauer Analyselabor aufs Schärfste verurteilt und als Angriff auf die Integrität des Sports bezeichnet hatte.